Wereldberoemde saxofonist van Level 42 geeft nu noodgedwongen concerten bij het keukenraam

,,Ik ben net een groot deel van de ochtend bezig geweest om in te loggen bij de Britse belastingdienst. Ik betaal nog belasting in het Verenigd Koninkrijk en ze hebben daar net als in Nederland een steunregeling voor zelfstandigen. Die vraag ik aan om in elk geval nog iets van inkomsten te hebben’’, zegt saxofonist Sean Freeman (49).



Hij speelt al twintig jaar bij de band Level 42, bekend van hits als Lessons In Love en Running In The Family. ,,We zouden nu onderweg zijn geweest met de 40-jarige jubileumtour. Japan, Australië, Singapore. Geen concert is afgelast, ze zijn allemaal uitgesteld. Voor de portemonnee blijft dat hetzelfde. Op dit moment heb ik geen geld.’’



Geen telefoon

Om een afspraak te maken met Freeman moet zijn vriendin Dorieke Duis worden gebeld. ,,Ik heb geen telefoon meer. Dat is te duur.’’ Door de coronacrisis zijn niet alleen de inkomsten van Freeman gereduceerd, ook die van zijn Arnhemse vriendin. Zij heeft in de Nijhoffstraat het atelier Juffrouw Jannie, waar ze creatieve workshops en cursussen voor volwassenen en kinderen geeft en waar een B&B aan vastzit.



,,Dorieke is nu wel weer begonnen met de kinderworkshops, in kleine groepjes. En ze geeft met succes onlinelessen. Maar dat is alles wat op dit moment kan.’’