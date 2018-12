‘Wereldprimeur’: anticonceptie voor Arnhemse adelaarsrog

ARNHEM - Bij een adelaarsrog in Burgers’ Zoo in Arnhem is succesvol anticonceptie toegepast door een anticonceptierietje in de linkervin te implanteren. Dat is voor het eerst ter wereld, zegt de dierentuin. Bij zoogdieren wordt anticonceptie op deze manier al langer toegepast. De Arnhemse adelaarsrog is de eerste vis waarbij dat lukt.