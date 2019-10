Wereldrecords breken in Kronenburg

Harold Lensen is klaar met de ‘hetze’ tegen tabak: ‘Het is zo kinderach­tig’

8:58 ARNHEM - Harold Lensen (55) is er doodziek van. De voortdurende aanval op tabak. Al decennia lang is Lensen Tabak een begrip in Arnhem en omstreken. Zijn opa kocht de zaak 85 jaar geleden, toen roken nog heel normaal was. ,,Terwijl mijn onderneming nu wordt weggezet als een criminele organisatie.”