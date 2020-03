Werkbedrijf Scalabor blijft open: ‘Zo kunnen we op elkaar letten en voor elkaar zorgen’

Rijnstate stelt operaties uit, afspraken met polikli­niek vanaf nu telefo­nisch

16:12 ARNHEM / VELP / ZEVENAAR - Ziekenhuis Rijnstate stelt alle geplande operaties in de vestigingen in Velp en Zevenaar tot nader order uit. Ook niet-acute ingrepen in het hoofdziekenhuis in Arnhem worden vanaf woensdag uitgesteld.