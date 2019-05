Werkloos geworden imam wil dat Arnhem zijn salaris betaalt

‘Project Rembrandt’-amateur­schil­der Nard Kwast exposeert in stadhuis Arnhem

8:05 ARNHEM/ APELDOORN - Schilderijen van kunstschilder Nard Kwast, ambtenaar bij de gemeente Arnhem, zijn de komende maanden op een aantal plaatsen in Nederland te zien. De finalist van het televisieprogramma ‘Project Rembrandt’ is in overleg met zijn werkgever voor het exposeren van een aantal doeken in het stadhuis van Arnhem.