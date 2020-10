Werkstraf voor Arnhemmer (25) die ongeluk met zwaargewonde veroorzaakte onder invloed van softdrugs

video Drie mannen in de boeien geslagen na achtervol­ging in Arnhem

12:52 ARNHEM - Drie mannen zijn in de nacht van woensdag op donderdag na een achtervolging in de boeien geslagen en ingerekend door de politie langs de A12 bij Arnhem. Wat de aanleiding voor de achtervolging en aanhouding was moet vandaag duidelijk worden.