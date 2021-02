Werkstraf voor man die door het lint ging bij verkeerscontrole: ‘Puta madre, je kinderen gaan eraan’

Een 37-jarige man uit Velp heeft agenten in een undercover auto langs de IJssellaan in Arnhem bedreigd met corona en beledigd, en heeft zijn American Staffordshire terriërs hun autodeur laten bekrassen. Dat vindt de politierechter in Arnhem bewezen, die de man donderdag 60 uur werkstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf heeft opgelegd.