Kronenburg: raadsfrac­ties willen meer koopwonin­gen

Het is maar de vraag of er wel 1100 woningen bijkomen in de Arnhemse wijk Kronenburg. Een flink deel van de Arnhemse gemeenteraad vindt dat aantal wel erg hoog en snapt dat bewoners daartegen protesteren. In ieder geval moet een veel groter deel van de nieuwbouw uit koopwoningen bestaan.

17 november