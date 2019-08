Wet Wet Wet en zangeres Do treden op bij Bridge to Liberation Experience 2019

VideoARNHEM - De Schotse band Wet Wet Wet, de Duitse cellist Julian Steckel en zangeres Do zijn toegevoegd aan het rijtje artiesten dat vrijdagavond 20 september zal optreden tijdens de Bridge to Liberation Experience bij de John Frostbrug in Arnhem. Dat is maandagochtend bekend gemaakt.

Voor Wet Wet Wet (‘Love is all around’, ‘Good night girl’) is het een weerzien met Arnhem en de wereldberoemde ‘Burg te Ver’. De band trad (als last minute-vervangers van Simple Minds) in mei 1995 op tijdens het World Liberty Concert aan de voet van de John Frostbrug op Stadsblokken.

Met dat concert werd destijds vijftig jaar vrijheid in Nederland gevierd. Behalve Wet Wet Wet speelden ook onder anderen Alan Parsons, Cyndi Lauper, Candy Dulfer en Joe Cocker. Het World Liberty Concert was op dat moment het grootste herdenkingsconcert ooit gehouden in Nederland.

Oosterbeker Eric Corton

Wet Wet Wet is de eerste internationale artiest op Bridge to Liberation Experience, dat dit jaar extra groot uitpakt omdat de Slag om Arnhem dit jaar 75 jaar geleden is. Dat André Hazes, Alain Clark en Romy Monteiro ook optreden op het herdenkingsconcert was al bekend.