Wethouder Cathelijne Bouwkamp: ‘Elke vervuilde container in Arnhem is er één te veel’

Bijna een op de vijf containers voor restafval in Arnhem is rondom vervuild, leert een steekproef van De Gelderlander. Dus vier op de vijf niet. Goeie score?

,,Het zijn cijfers die een relatief beeld geven. Je moet ook door de data heen kijken. Soms liggen er een of twee zakken naast een container, soms meerdere zakken, tot grofvuil aan toe. Dan kun je als gemeente zeggen dat het procentueel allemaal wel meevalt, maar de Arnhemmer die elke week de container in zijn straat zwaar vervuild ziet, heeft daar niets aan. Je kunt niet zeggen: jammer voor u, in de rest van de stad gaat het wel. Elke container met extreme vervuiling is er één te veel.”