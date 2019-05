Wethouder fluit Onderdak terug: per direct cliëntenstop voor Paasbergflat

‘Halve tbs-kliniek’

‘Zeker niet wenselijk’

Van der Zee schrijft in zijn brief dat ook de gemeente is overvallen door de stichting, die al zes mensen in de flat had gehuisvest.



Hij stelt dat de gemeente mensen met problemen via beschermd wonen wel terug wil laten keren in de maatschappij. Het kan daarbij gaan om mensen met alcoholproblemen, drugsverslaafden, maar ook mensen die gevangen hebben gezet of zedendelinquenten.



Maar, stelt de wethouder, dat kan alleen in kleine groepen. Een concentratie van veertig mensen is zeker niet wenselijk. Hij heeft daarom met de stichting Onderdak afgesproken dat de zeven mensen die er inmiddels wonen, daar kunnen blijven, maar dat er geen cliënt meer bij komt.