Wethouder verrast Nazarin omdat zij zich al jaren vrijwillig inzet voor ‘nieuwe Arnhemse meisjes’

ARNHEM - ,,U bent genomineerd voor de Arnhemse Stadsprijs voor vrijwilligerswerk.” Als wethouder Mark Lauriks verschijnt in de deuropening van een kamer in het Bruishuis in Malburgen waar Nazarin Hardi spreekuur houdt voor huurders, reageert ze verrast. ,,Voor welk vrijwilligerswerk? Ik doe al 25 jaar van alles.”

De Arnhemse Stadsprijs leverde dit jaar veertig inzendingen op. Acht genomineerden verdeeld over drie categorieën - individueel, groep en jonge helden - werden vrijdagochtend thuis of op hun werk verrast door wethouder Lauriks of bestuursvoorzitter Ine van Burgsteden.

Geheel belangeloos en onvermoeibaar

Hardi reageert verlegen als ze door Lauriks wordt overladen met complimenten. Ze nodigde vrouwen van allerlei culturen eerst uit bij haar thuis, sinds kort heeft haar organisatie De Multiculturele Vrouwen Arnhem een eigen plek om elkaar te ontmoeten en bijvoorbeeld samen te koken. Geheel belangeloos en onvermoeibaar helpt deze groep vrouwen een weg te vinden in de Arnhemse samenleving. ,,En dat is zo belangrijk”, zegt Lauriks.

Hardi vluchtte in 1994 als Koerdische uit Noord-Irak. ,,We woonden in Irak in een groot huis. Toen we in Nederland aankwamen, zaten we met zijn vijven in een kleine kamer. Ik ben de eerste week die kamer niet af geweest.”

Volledig scherm arnhemse vrijwilligersprijs Nominaties voor de groep McV in Arnhem. Nazarin Hardi. © Rolf Hensel

Want die eerste stap in een maatschappij die je niet kent en waar je de taal niet spreekt, is heel groot, weet Hardi. ,,Omdat die stap naar het onbekende zo lastig is, heb ik besloten anderen die dat ook mee maken te helpen.” Ze zet zich daarom in voor vrouwen die nieuw zijn in Nederland. ,,Ik help samen met andere vrouwen nieuwe Arnhemse meisjes”, zegt ze. ,,Omdat ik voel wat zij voelen.”

‘Eenzaamheid ligt op de loer’

Ze is er blij mee dat haar groep vrouwen - ze noemt ze vriendinnen - nu genomineerd is voor de Stadsprijs voor vrijwilligerswerk. ,,Ik wil graag veel doen voor de inwoners van Malburgen en vooral voor vrouwen die nieuw zijn in Arnhem, want eenzaamheid ligt op de loer. Wij proberen hen daarom naar buiten te brengen en helpen hen een nieuwe leven op te bouwen.”

Arnhemse Helden In de categorie groepsprijs zijn genomineerd: de bestuursleden van Multiculturele Vrouwen Arnhem, De vrijwilligers van Meldpunt Vrijwillige Thuishulp Arnhem en Erwin en Belinda Jonker voor hun inzet voor de Arnhemse Ruiterscouting Anne de Guigné.



Voor de individuele prijs zijn genomineerd: Guusta Jansen voor haar inzet voor het Ronald McDonald Boshuus in Arnhem, Ron van der Veer voor zijn inzet voor Recreatieve Sport Vereniging Vredenburg. En Martijn Pas die zich op allerlei manieren actief inzet voor Waterscouting Miguel Pro.



In de categorie Jonge Arnhemse Helden zijn genomineerd: alle vrijwillige jongeren van The Point Presikhaaf en The Point Kronenburg en de vriendengroep van de overleden skater Coen die zich inzetten met SkateforCoen inzetten voor een nieuwe skateplek in Arnhem.



Burgemeester Ahmed Marcouch reikt op zaterdag 19 november tijdens tijdens Arnhem Bedankt in Musis de prijzen uit.