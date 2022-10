Wethouder wist rond zomer al van ‘onderlinge spanningen’ bij organisatie Sonsbeek-expositie

Elsweide heeft een eigen Haaland: Vier hattricks in vier wedstrij­den

De Champions League-hymne klonk en rookpluimen van de grill waaiden over het veld: de derby van Presikhaaf stond zondag op het menu. Elsweide-Eendracht had een gigantisch klasseverschil: 5-1. Met name door Mehmet Gökdemir, die bizarre cijfers laat noteren.

