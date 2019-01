Whatsappen in ons restaurant? Dan ga je maar thuis eten

De telefoon gaat. Inderdaad, tijdens het gesprek met kok en eigenaar Piet van Lieshout (63) van Vieux Paris, het restaurant in de carrousel op het het Velperplein in Arnhem. Hij vindt het zichtbaar vervelend, maar het is de reserveringstelefoon, zo verontschuldigt hij zich voordat hij opneemt. Hij staat op, handelt het gesprek af en snelt daarna terug met een verse kop koffie. De telefoon verdwijnt in zijn broekzak.



,,Ik wil dat het hier leuk is. Dat mensen rustig kunnen tafelen, zonder storende telefoons of kinderen met piepende i-pads. Uit eten is meer dan een bord eten, maar dat is vooral ook gezellig met elkaar kletsen. Uit eten gaan is een sociaal gebeuren. Als je de hele avond met iemand zit te appen, ga dan met diegene uit eten, denk ik dan. Of bak thuis een ei of laat iets bezorgen. Het is ook zonder respect voor je tafelgenoten.’’