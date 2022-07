Wie gaat de doelpunten maken bij Vitesse? 'Natuurlijk ben ik niet tevreden’

Vier goals in vijf wedstrijden met profclubs, waarvan twee treffers uit een strafschop. De doelpuntenoogst van Vitesse in de huidige oefencampagne is mager. Net als vorig seizoen kampt de Arnhemse club met een gebrek aan scorend vermogen, bleek ook gisteren in het oefenduel met OFI Kreta (1-2).



,,Wat ik tot nu zie in deze voorbereiding is dat we veel vaker voor het doel komen dan vorig seizoen, maar dat de laatste pass en de afronding nog veel beter moeten”, stelde trainer Thomas Letsch van Vitesse vast. ,,Dat heeft met allerlei details te maken, maar uiteindelijk gaat het daarin niet goed genoeg.”