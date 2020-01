Wie is de uitgesproken Arnhemse pedofiel die zegt niemand kwaad te doen?

UPDATE | VIDEO Hoogbejaar­de vrouw slachtof­fer van woningover­val in Velp

21:42 VELP - Een woning aan de Bankertlaan in Velp is woensdagavond overvallen. Agenten zijn in de woning aanwezig en nemen de verklaring van het slachtoffer op. Volgens een omwonende gaat het om een hoogbejaarde vrouw. Zij zou in de negentig zijn en weduwe.