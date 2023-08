Wie is die vrouw met snor in Slimste mens? Merel Pauw: ‘Ik ben meer dan één persoon’

Update Motorrij­der glijdt rechtdoor in bocht en raakt gewond; ‘Geen aanwijzin­gen dat hij te snel reed’

Een motorrijder is zondagavond in Arnhem gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. In een bocht van de Zijpendaalseweg in het bos richting Schelmseweg kwam de man, een 26-jarige inwoner van Meppel, rond 20.30 uur ten val.