Wie is er bang op straat? Bijna de helft van de vrouwen voelt zich er wel eens onveilig

Mensen in Arnhem Dewi is de moeder tussen de jonge meiden: ‘Heerlijk, ze houden je bij de tijd’

12:00 Dewi Wanders (43) is in het Sint Elisabeths Gasthuis in Arnhem geboren. ,,Ik ben opgegroeid in Duiven, helaas. Het was niet het meest tolerante dorp als je van Indische komaf bent.’’