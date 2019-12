Wie kent ‘a whiter shade of pale’ nog? Luxor Live haalt Britse rockband Procol Harum naar Arnhem

Directeur Liberation Route maakt ruim baan voor voetpad langs opmarsrou­te bevrijders

9:48 ARNHEM - De nieuwe lange afstandsroute voor wandelaars langs de opmarswegen van de geallieerde legers bij de bevrijding van West-Europa in de Tweede Wereldoorlog wordt het eerst zichtbaar in Nederland. Dat maakt Jurriaan de Mol bekend, de nieuwe directeur Nederland van Liberation Route Europe LRE, ,,We markeren de hiking trail van de bevrijding in de vorm van iconische wegwijzers, die zijn ontworpen door de befaamde architect Daniel Libeskind. ‘Vectors of memory’ noemen we die markeringen.”