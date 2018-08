Wie was James Shields? En hoe kon hij tot zijn daad komen?

A12 bij Arnhem weer vrij voor verkeer na groot onderhoud

7:30 ARNHEM - De A12 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord bij Arnhem is weer vrij. De snelweg was in westelijke richting voor groot onderhoud afgesloten sinds vrijdagavond 27 juli. Sinds zaterdagochtend omstreeks 7.00 uur kan het verkeer er weer over, zo meldt Rijkswaterstaat.