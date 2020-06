Wie zette Farids BMW M Shadow in de brand? Hij looft 250 euro uit voor de gouden tip

De autobrand in de Limburgsingel in Arnhem van afgelopen maandagmorgen is de laatste in een inmiddels zeer lange reeks. Toch wijkt deze af, weet eigenaar Farid van Mastbergen.



,,Ik heb begrepen dat er in De Laar-Oost niet eerder een auto in brand is gestoken. Verder is het bijzonder dat er een lang spoor naar mijn auto loopt.’’