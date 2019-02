Wiebren Buma stopt als directeur Het Gelders Orkest

Favoriete plek van Zanger Lain Barbier (65) is echte Arnhemmer, dankzij die jaren in de kazerne

10:04 ARNHEM - Hij heeft zich er jarenlang kapot verveeld. Toch denkt de Arnhemse muzikant Lain Barbier (65) met een fijn gevoel terug aan de Saksen-Weimarkazerne in Arnhem, waar hij in zijn militaire diensttijd gelegerd was. ,,Hierdoor ben ik nu Arnhemmer. Het is dankzij die jaren dat ik zo’n 45 jaar later nog steeds in deze stad woon.’'