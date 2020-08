Wielrenner zwaargewond door harde val in Arnhem

Explosie in Arnhemse wijk Elden schokt buurt: 'Ik dacht dat er een bom afging’

18:49 ARNHEM - Een dag na een explosie en een brand in een woning in de Arnhemse wijk Elden, waarbij de bewoonster zwaargewond raakte, wordt langzaamaan duidelijk wat er precies gebeurd is. De politie vermoedt een poging tot zelfmoord.