Wielrenners moeten niet denken dat ze alles mogen op de weg

Mijn eigen moeder is exact van dezelfde leeftijd; ik moet er niet aan denken haar op deze ellendige manier te verliezen. Ik had bij voorbaat sympathie voor de zoon van de mevrouw, een leeftijdgenoot, die ik deze week ontmoette. Hij pleitte op een genuanceerde manier voor betere regels en voor een bewustwordingsproces bij wielrenners.



Vier collega’s hier op de redactie voelden zich om een andere reden betrokken: ze doen in hun vrije tijd aan wielrennen. Twee van hen maakten een filmpje over de gevaarlijke plek in Rozendaal. Ze lieten zien hoe hoog de snelheden van wielrenners op dit punt doorgaans zijn.



Wat niemand verwacht had, gebeurde: de twee kregen online van andere fietsers bagger over zich heen. Hoe haalden ze het in hun hoofd te doen alsof elke renner hier zonder na te denken omlaag denderde?



Het deed me denken aan het stuk dat ik ooit maakte over de man in Ellecom met een fietspad voor zijn deur, die bij het naar buiten stappen steeds het risico liep te worden platgereden door langsjagende wielrenners. Hij kreeg na publicatie de wind van voren van boze renners, vertelde hij me later. Ze deden helemaal niks verkeerd!