Wietkwekerij gevonden na grote brand in loods Arnhem

Het gaat om een volgens de huurders leegstaand pand. Volkshuisvesting Arnhem is de eigenaar, Blom huurt het. Mick Blom, zoon van de eigenaar van het poeliersbedrijf die momenteel vakantie viert in het buitenland, reageert ontredderd. ,,Dit kan helemaal niet, dit pand gebruiken we al maanden niet en niemand kan erin.’’ Hij laat wel weten dat het pand tot maart was onderverhuurd.



Het poeliersbedrijf is in mei 2016 verhuisd naar Milsbeek. Dit pand is volgens de zoon van de eigenaar aangehouden voor opslag in geval van nood.



De brandweer liet om 08.50 uur weten dat het gaat om een grote brand en dat er veel rook vrijkomt. Daarom gold enige tijd het advies voor bewoners en bedrijven in de omgeving om ramen en deuren dicht te houden. Veel brandweerlieden ware aanwezig om het vuur te bestrijden. De brandweer gaf kort voor 10.00 uur het sein brand meester.