Wietstekkenhandelaar uit Velp veroordeeld tot 3,5 jaar cel en terugbetalen 2 miljoen euro

Kap op bomen in Arnhem opgeschort in afwachting van nieuw beleid

10:40 ARNHEM - Totdat in Arnhem een nieuw bomenbeleid van kracht wordt, mag in de stad geen boom meer worden gekapt. Dat heeft de gemeenteraad van Arnhem woensdagavond laat uitgesproken, door in meerderheid met een voorstel van de Partij voor de Dieren in te stemmen.