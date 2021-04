Wijk in verzet tegen nieuwbouw op houtstook: ‘Als de oven opstart, stoot hij een half uur zwarte roet uit’

Het bouwblok met schoorsteen aan de Klingelbeekseweg draagt bijnamen als ‘Het Crematorium’ en ‘De Stoomboot’. Bewoner Edwin Buis vindt dat zo’n installatie niet in een woonwijk thuishoort.



Roland van Rijswijk-Deij valt hem bij: ,,We hebben een netwerk van fijnstofmeters in de wijk hangen. Je kunt de pieken in de uitstoot van de verbranding van de pellets goed zien.’’ Er waren al sinds 2019 twijfels over het plan voor de centrale en nu de installatie er staat, neemt de onrust alleen maar toe.



De tegenover het ketelhuis wonende Bart Smits zegt: ,,Als de oven opstart, stoot hij een half uur heel zwarte roet uit. Je hele huis ruikt naar verbrand hout. Ik heb lichte astma. Het slaat gelijk op mijn longen.’’