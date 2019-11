Wijkagent treft ravage aan in ontruimd henneppand in Arnhem: ‘Schandalig’

Arnhem is klaar met protest en wil dunnen nieuwe boomlanen voorkomen

7:15 ARNHEM - Het stadsbestuur van Arnhem overweegt om bomen in straten en lanen niet meer aan te planten in een dichte rij. Dat moet een einde maken aan het terugkerend verzet van omwonenden tegen het ‘dunnen’ van die lanen decennia later. Dat is nodig om de rest van de bomen verder uit te laten groeien.