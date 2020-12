Wil je je vuurwerk kwijt? Arnhems inzamelpunt heeft nog ruimte zat

ARNHEM - Beter anoniem ingeleverd dan illegaal afgestoken. Dat is het motto achter het vuurwerkinzamelpunt dat donderdag in Arnhem zijn eerste dag beleefde.

Op de gemeentewerf aan de Snelliusweg kunnen inwoners van Arnhem, Rheden en Renkum hun vuurpijlen, kanonslagen en wat dies meer zij ook maandag na de Kerst nog afgeven zonder dat dit consequenties voor hen heeft.



Er is nog ruimte voor meer, want met de dagopbrengst van donderdag - 50 kilo - zitten de extra veilige opbergkasten nog lang niet vol. Het afgiftepunt is open van tien uur 's morgens tot vier uur ‘s middags.

Quote Ik hoop dat er maandag ook veel mensen komen Ahmed Marcouch, Burgemeester Arnhem

De gemeente besloot het inzamelpunt in te richten om zoveel mogelijk vuurwerk uit huis en daarmee van de straat te halen. Burgemeester Ahmed Marcouch, die zich donderdag ter plaatse liet rondleiden, hoopt dat het bijdraagt aan een rustige jaarwisseling. Daar hecht hij extra belang aan nu de zorg zich al zo de benen uit het lijf rent om corona- en andere patiënten te helpen. ,,Ik hoop dat er maandag ook nog veel mensen komen.”



Het verkopen, bezitten, afsteken en vervoeren van vuurwerk is in de aanloop naar de komende jaarwisseling juist verboden om de zorg te ontlasten. Wie er van af wil, kan naar de Snelliusweg rijden, waar het vuurwerk buiten op een tafel kan worden gelegd. Binnen wordt het gewogen en beoordeeld, waarna het in de containers buiten wordt opgeslagen.

Vuurpijlen en kanonslagen

Donderdag maakte een aantal mensen, onder meer uit Arnhem en Zevenaar, van die gelegenheid gebruik. Tot de eerste oogst behoorden vuurpijlen, single shots en kanonslagen. Vuurpijlen en knalvuurwerk waren landelijk al verboden. Het vermoeden bestaat dat mensen die nog thuis hadden liggen en dat dit een manier is om veilig en ongestraft van die voorraad af te komen.



,,We hebben onder andere een moeder gehad die het vuurwerk van haar zoon kwam brengen", vertelt Jos van der Steen van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (Odra), de instantie die er op toeziet dat de inname en opslag van het vuurwerk op een veilige manier wordt gedaan. ,,Zij was er wel klaar mee, geloof ik.”

Klant met carbid

Er was ook een klant bij die een hoeveelheid carbid inleverde. ,,Al is dat niet gevaarlijk, tenzij het in contact komt met water", zegt Van der Steen. Carbid mag je in Arnhem net zo min afsteken als vuurwerk, tenzij je een ontheffing onder strenge voorwaarden hebt gevraagd en gekregen.



Het op de werf ingezamelde vuurwerk wordt bewaakt en later door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd naar een plek elders in het land, waar het wordt vernietigd.