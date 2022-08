Wilde dieren krijgen extra water om droogte en hitte: ‘Ze weten dondersgoed waar ze verkoeling kunnen vinden’

Tonnie (77), ‘moeder van Arnhemse daklozen’ vecht tegen gedwongen uitzetting: ‘Bank wil me weg hebben na overlijden van mijn vriendin Shanta’

Tonnie van den Herik, de vrouw die in Arnhem bekendheid geniet als ‘moeder van de daklozen’, dreigt uit haar woning te worden gezet na het overlijden van haar levenspartner Shanta. Een schrijnend verhaal over erfrecht dat nét niet op tijd geregeld was. ,,De bank wil me weg hebben. Ik ben er kapot van.”

12 augustus