Willem Looijs voltooit levenswerk over oorlogsleed: ‘Arnhem, een verlaten stad’

Willem Looijs was vier jaar oud toen hij in september 1944 met zijn moeder schuilde onder het ziekenhuisbed in een zaaltje van het Elisabeths Gasthuis. Daar lag zijn door een maagperforatie getroffen vader. Granaten sloegen in, een raam knalde in scherven uiteen. Bij de inslag van een projectiel werd een patiënt onthoofd. Willems vader trok de dekens in doodsangst over zich heen. Een toegesnelde zuster bleef staan, als aan de grond genageld.



Looijs heeft bovenstaand relaas opgetekend in zijn boek ‘Arnhem, een verlaten stad’, dat onlangs is verschenen. De verhalen zijn rauw en gruwelijk, aldus de uitgever op de achterzijde van het boek. Daarmee is geen woord te veel gezegd.