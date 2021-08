‘Willy, die muis is zo klein en jij bent zo groot. Hij doet je niks’

Familie vreest vrijkomen moordenaar Arnhemse Melissa; hij bracht haar op gruwelijke wijze om

13 augustus ARNHEM - Mag Orleando A., de moordenaar van 19-jarige kapster Melissa Ulrich in 2006, als vrij man terugkeren in de samenleving? De rechtbank in Arnhem buigt zich er vrijdag over. Het Openbaar Ministerie (OM) ziet die terugkeer niet zitten.