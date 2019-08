Wilt u een schoon geweten en een schone buurt? Lees de afvallessen van de rapende reporter

De verloedering van de leefomgeving is een van de dingen waarover Arnhemmers het meest klagen. Na zeven dagen zwerfvuil rapen pijnigt de rapende reporter zijn hersens over de vraag hoe dat verenigbaar is met de troep die hij vindt in perken, op stoepen en in straten, in de buurten waar diezelfde mensen wonen.

Verklaring van de rapers

Op zijn zwerfafvaltour ontmoette de rapende reporter ervaren doe-het-zelf-rapers die in elk geval een deel van de verklaring geven: wie zijn afval uit zijn autoraampje gooit of wie het op straat laat vallen op het moment dat-ie daar zin in heeft, is niet noodzakelijkerwijs dezelfde als degene die zich er aan ergert.



Waar de rapende reporter oprecht verbaasd is over het onbenul om je afval zomaar ergens te laten vallen, halen de ervaren vrijwillige afvalbrigadiers hun schouders op. Hersenloze types zonder afvalmoraal zullen er altijd zijn en die laten zich niet bekeren. Beter achten zij het zich te richten op de burger met enig fatsoen in zijn donder. Zoals u en ik, natuurlijk.

Elke dag één vuiltje rapen

Laten wij geen schande spreken van wie z'n rotzooi zomaar weg sodemietert. Als elke nette burger nu om te beginnen elke dag één stuk zwerfvuil opraapt, ziet de stad er over een jaar een stuk netter uit. Krijg je de smaak te pakken? De gemeente stelt gratis grijpers en afvalzakken ter beschikking aan wie een zwerfvuilrondje in z’n buurt wil maken.



Onderweg raak je, net als wanneer je je hond uitlaat, in gesprek met andere wandelaars. Die willen weten of je een werkstraf hebt gekregen. Dát is het moment waarop je het zaadje van de afvalmoraal kunt planten, voor zo ver bij de gesprekspartner afwezig. Die plastic soep in de oceaan, die chemische stoffen van peuken in het milieu: dat zijn wij.

Dooddoener: ik betaal belasting

De dooddoener: ik betaal belasting, dus de gemeente moet het maar opruimen. Dat gebeurt al, maar er is niet tegen op te vegen en te rapen. Al kan de lokale politiek er voor kiezen het lage onderhoudsniveau in wijken op te krikken.



Houd er dan rekening mee dat de belasting omhoog moet of dat op andere posten wordt gekort. Goedkoper: verbeter de wereld en begin er zelf mee. Zie er als burger wel op toe dat het stadsbestuur, als straks de afvalcontainers zijn gesloten, zorgt dat het in elk geval dáár schoon blijft. Vuil trekt immers vuil aan.

Piekfijn winkelcentrum