Winkel-alert! Simone opent nieuwe conceptstore in Arnhem

Attentie shoppers! Simone Langhi van het Arnhemse kinderkledingmerk Label Spruit opent binnenkort haar eigen conceptstore in de Weverstraat 18. In de winkel scoor je allerlei handgemaakte items én kan je zien hoe de ontwerpers van Label Spruit de kleding maken.

Simone opende in het voorjaar van 2022 een eigen Label Spruit-atelier in de Bloemstraat in Arnhem. Ze vertelde destijds dat die ruimte al snel te klein werd vanwege de groei van het kledingmerk. Het atelier was bovendien geen winkel waar je spulletjes kon kopen, maar meer ‘een open keuken om even te neuzen en een praatje te maken’. Simone zei: ”Wie weet open ik nog wel een keer een echte eigen winkel.”

Decoraties, kleding, speelgoed en meer

Haar wens voor een eigen winkel gaat binnenkort in vervulling. De Arnhemmer opent zaterdag 18 februari 2023 een nieuwe conceptstore inclusief atelier: Mae & June. In de winkel scoor je onder meer woondecoratie, kleding, speelgoed en keramiek. Denk aan vilten speelgoedbroodjes voor in de kinderkeuken, servies, lampen, manden, kleding gemaakt van geüpcyclede materialen als sari’s en de items van Label Spruit. Achterin de zaak komt het atelier van het kledingmerk waar Simone’s ontwerpers bezig zijn met het maken van de kleertjes.

‘Razend enthousiast’

Simone vertelt dat ze ‘razend enthousiast’ is over de opening en inrichting van conceptstore Mae & June in Arnhem. ”Ik vind de oude schouw prachtig en het pand heeft antieke tegels, marmer en een afgebikte muur met een rauw randje. Dat alle items die we verkopen handgemaakt zijn door Nederlandse ondernemers vind ik extra leuk!”

