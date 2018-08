Winkeldieven op scootmobiels onder politie-escorte naar Arnhems bureau

,,We kregen een melding van het supermarktpersoneel. Twee Arnhemmers, een man en een vrouw van rond de 60 jaar, hadden drank gestolen. Het ging om drie blikjes bier en een fles goedkope wijn’’, vertelt de Arnhemse motoragent Frank Daeseleer.



De politie had een druk weekend, dus wat te doen met twee winkeldieven op een scootmobiel? ,,We konden een politiewagen bellen om de twee mee te vervoeren naar het politiebureau, maar omdat het enorm druk was, zou dat een behoorlijke tijd duren. Daarna zouden we de scootmobiels nog moeten ophalen. Dat was behoorlijk tijdrovend. Daarom hebben we besloten om de twee scootmobiel-rijders te escorteren naar het bureau.’’