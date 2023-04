Winkelen, mensen die bijna verliefd naar zichzelf in de spiegel staren: ongemakkelijk

update ‘Motorblok’ van BBB, CDA en VVD gaat in Gelderland formeren met SGP en Christen­Unie

BBB, CDA en VVD gaan in Gelderland proberen een coalitie te vormen met de SGP en de ChristenUnie. Dat is de uitkomst van het advies dat oud-minister Ank Bijleveld (CDA) dinsdagavond presenteerde in het Arnhemse provinciehuis. Voor de PvdA en GroenLinks zijn de druiven zuur.