Winkelen op afspraak maakt comeback, maar hoe moest dat ook al weer? En hoe deden we dat in het echt?

De Rijksoverheid kwam vorig jaar met het volgende scenario. Stap 1: maak telefonisch of online een afspraak bij een winkel. Stap 2: je ontvangt een bevestiging met een tijdslot waarin je kunt winkelen.



Bij deze tweede stap hoorde nog een belangrijke toevoeging: er moet minimaal vier uur zitten tussen het maken van de afspraak en het bezoek. Het idee hierachter was dat voor een winkel gaan staan, bellen met het nummer geplakt op de deur, of zwaaien naar het personeel dat je even naar binnen wilde, geen winkelen op afspraak was, maar gewoon winkelen. En dat mocht dus niet. (Maar naar verloop van tijd ging het wel vaak zo.)