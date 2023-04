Winkelupdate over pand naast WE Arnhem: 'Supermarkt met honderden artikelen van één euro of minder'

indebuurt.nl Restaurant Colibrí opent in oude 't Amusement: 'Eigen draai aan Mexicaanse gerechten'

Arnhemmers moesten er even op wachten, maar binnenkort is het zover. Max Wandt (28) opent zijn nieuwe restaurant Colibrí in het oude pand van ’t Amusement in Arnhem. ”De gerechten zijn in de basis traditioneel, maar met een moderne twist.” Ook het interieur kreeg een ‘flinke opknapbeurt’.