Winterse temperaturen maken asfalteren onmogelijk: aannemer stelt opknappen Velperweg uit

Nu al veel klachten over houtstook en de winter moet nog beginnen

Het stookseizoen is nog maar net begonnen, maar nu al is de overlast door houtkachels groot. Gemeenten in de regio hebben al veel klachten ontvangen van mensen die last hebben van hout stokende buren. De verwachting is dat de overlast nog veel verder toeneemt, omdat houtstook populair is vanwege de hoge energieprijzen.

12 december