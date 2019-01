Winterweer veroorzaakt verkeersinfarct in en rond Gelderse steden

Op de A50 van en naar Arnhem staat het enkele tientallen kilometers vast en op de A12 tussen Arnhem en Utrecht zijn in beide richtingen diverse vertragingen gemeld. Rond Nijmegen is er filevorming op de A59, de A50 en de A326. Ook beide binnensteden zijn druk, automobilisten hebben moeite om de stad uit te geraken.



Op de A2 bij Culemborg nam de verkeersdruk al vroeg toe. Naast de regio Arnhem en Nijmegen zijn de meeste problemen te vinden rond Utrecht en Eindhoven.



Oorzaak van de drukte is de sneeuwval. Automobilisten rijden langzamer en er ontstaan veel aanrijdingen. Op de A15 bij Dodewaard lukte het een vrachtwagen door de gladheid niet om een viaduct op te komen.



Ook de Maas en Waalweg (N322) tussen Beneden-Leeuwen en knooppunt Ewijk was een tijdlang in beide richtingen gestremd omdat er een vrachtwagen van de weg was geraakt. Het lukte uiteindelijk de vrachtwagen met een shovel weg te krijgen. Rond 16.30 was de weg weer vrij.