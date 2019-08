Witvliet organiseert nog één keer Sonsbeek Theater Avenue mee: ‘Het moet een échte theaterkermis zijn’

Eigenares zonnestu­dio winkelcen­trum Rijkers­woerd: brand is aangesto­ken

10:34 ARNHEM - De brand voor een zonnestudio in Winkelcentrum Rijkerswoerd van afgelopen nacht is aangestoken. Dat is de stellige indruk van eigenares Angelique Beumer. ,,We hebben camerabeelden. Ik wil niet al te veel zeggen over wat die tonen, maar duidelijk is wel dat er opzet in het spel is.”