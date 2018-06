WK BMX komt mogelijk naar Gelredome

Nacompetitie Jhon van Beukering: 'Seizoen MASV is mislukt'

10 juni WEHL - De droom van drie promoties op rij is over voor MASV. De Arnhemmers verloren in de nacompetitie om promotie naar de tweede klasse in Wehl van Concordia met 4-2. Trainer Jhon van Beukering vindt dat het seizoen is mislukt.