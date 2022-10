WK motorcross volgend jaar terug in Nederland, niet in Oss, maar in Arnhem

ARNHEM - Het WK motorcross keert volgend jaar terug in Nederland. De Grote Prijs van Nederland staat op de voorlopige kalender voor zondag 20 augustus en wordt verreden op het Motorsportpark Gelderland Midden in Arnhem. Dit seizoen ontbrak Nederland in het WK-programma.

In eerste instantie zouden de motorcrossers uit onder meer de MXGP en MX2 eind maart racen op circuit De Witte Ruysheuvel in Oss. Vanwege vergunningsperikelen moest de Grote Prijs van Nederland echter worden geschrapt.

Lees ook PREMIUM Jeffrey Herlings dit jaar succesvoller op huizenmarkt dan op de motor

Het circuit in Oss had een overeenkomst van vijf jaar met Infront Moto Racing, de promotor van het WK motorcross. Vorig jaar stond Oss voor het eerst op het programma. De GP van Nederland keert nu dus volgend jaar terug op de motorcrosskalender, maar dan wel in Arnhem en niet in Oss.

Herlings hoopt weer fit te zijn voor het nieuwe seizoen

Het seizoen start op 12 maart in Argentinië en eindigt op 15 oktober in Groot-Brittannië. Het is de bedoeling dat het seizoen bestaat uit twintig grands prix, maar daarvan zijn er drie nog niet ingevuld. Op 22 oktober wordt in Frankrijk de Motocross of Nations gehouden, het wereldkampioenschap voor landenteams.

Jeffrey Herlings veroverde vorig jaar de wereldtitel in de MXGP. De 28-jarige Brabander stond dit hele seizoen aan de kant vanwege een voetoperatie in het voorjaar. Herlings hoopt begin volgend jaar weer fit aan de start van het nieuwe seizoen te verschijnen. De Sloveen Tim Gajser loste hem af als wereldkampioen. Glenn Coldenhoff was de beste Nederlander in het WK, op de vijfde plaats.

Volledig scherm Internationale ONK Motorcross op het Motorsportpark Gelderland Midden in Arnhem. Foto ter illustratie. © Gerard Burgers