WK Statues van Arnhem naar Alkmaar; Statues by Night blijft in Ede, dat ook NK krijgt

VideoARNHEM/EDE - Arnhem raakt World Living Statues kwijt aan Alkmaar. De eerstvolgende editie van het wereldkampioenschap levende standbeelden wordt gehouden in de Noord-Hollandse kaasstad, wellicht in mei volgend jaar. Daarna volgt een editie in het Hongaarse Veszprém, in 2023 Culturele Hoofdstad van Europa.

Wat er vervolgens gebeurt is nog niet duidelijk, zegt organisator Robin Hagen: ,,Alkmaar wil na de eerste editie evalueren en dan besluiten of we doorgaan.” De plannen voor Ede blijven ongewijzigd. Dat houdt Statues by Night en krijgt het NK Living Statues, alleen de datum in oktober is onzeker. Hagen heeft een voorkeur voor uitstel naar april 2022.

De laatste editie van het festival in Arnhem was in 2019. De Gelderse hoofdstad wilde niet langer jaarlijks een evenement rond levende standbeelden. Maar eens in de twee jaar is voor Hagen geen optie. ,,Dan bloedt het festival dood”, stelt hij. Daarom ging hij na dertien edities in Arnhem op zoek naar andere steden.

Hagen vond een alternatief in de Chinese stad Qingdao. Alles was voor 2020 eigenlijk al rond, maar toen gooide de uitbraak van het coronavirus roet in het eten. Zaandam bleek een goed alternatief. Maar opnieuw bleek Covid-19 een struikelblok. Zaandam is nog wel in beeld. ,,In combinatie met Alkmaar.”

Vitor Almeida en partner uit Portugal sleepten zondag de hoofdprijs in de wacht van het allerlaatste World Living Statues Festival in Arnhem.