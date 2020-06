Wonen tegenover de gevangenis: ‘Er werd geregeld over en weer naar boeven gezwaaid’

het gesprek Renkumse cameraman Ruben Kocx maakt kans op grote prijs: ‘Ik zie het hele land, schitte­rend’

6 juni Ruben Kocx is in de race voor de Storimans Tegel, de prijs voor excellent journalistiek camerawerk. Als kind droomde hij er al van cameraman te worden. ,,Het is best leuk om zoals nu een keer in de schijnwerpers te staan.’’