Woning in Arnhem maanden op slot na kampvuren in huis en drugsvondst; ‘Gevaar voor de veiligheid’

Een woning in de Spoorwegstraat in Arnhem voor een periode van drie maanden verzegeld. Er mag in de periode niemand in of uit. Aanleiding is aanhoudende ‘ernstige overlast’ vanuit het pand, waar ook kampvuurtjes werden gestookt. In de kelder van de woning werd een wietkwekerij aangetroffen.

Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch vindt de situatie in het huis naast daklozenopvang De Duif zo ernstig dat hij afziet van een waarschuwing, normaliter de eerste stap in dit soort gevallen. Mensen liepen er overdag én ’s nachts in en uit en er was veel geschreeuw. In een brief aan de eigenaar van het pand in de buurt Spoorhoek noemt hij het ‘een gevaar voor de veiligheid en leefbaarheid van onze stad en haar inwoners’.

Gewoonlijk volgt eerst een waarschuwing. Stap twee is sluiting voor zes maanden, bij een derde overtreding wordt een pand een jaar lang verzegeld. In het geval van de Spoorwegstraat is vanwege de wietkwekerij, de ernstige overlast en de risico’s volgens de autoriteiten sprake van ‘verzwarende omstandigheden’. Daarom is direct tot sluiting besloten.

Kritiek op de gemeente na fatale brand

De maatregel in de Spoorwegstraat volgt kort op de fatale brand in de De Wiltstraat, in de nabij gelegen wijk Sint Marten. Daar kwamen vorige week dinsdag twee vrouwen van 46 en 51 om het leven. Dat incident leidde tot veel kritiek op de gemeente Arnhem. Die zou al langer op de hoogte zijn geweest van misstanden in de woning, maar te laks hebben ingegrepen. Marcouch wil een onafhankelijk onderzoek naar die zaak.

Overlast- en drugspanden worden in Arnhem met regelmaat verzegeld. In 2022 gingen zo twintig panden op slot. ,,Ons doel is de overlast te stoppen”, stelt Marcouch.

