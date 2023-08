Woning in hartje Arnhem 10 dagen dicht vanwege overlast door lawaaiige junks

Overlast van junks en daklozen rond Musis loopt de spuigaten uit: ‘Wij bellen zeker vijf keer per dag de politie’

De overlast die dak- en thuislozen rond concertgebouw Musis in Arnhem veroorzaken, loopt de spuigaten uit. ,,Het is dramatisch en wordt steeds erger. Wij bellen zeker vijf keer per dag de politie als ze tegen de gevel poepen, een ruit hebben ingegooid of met slaapzakken voor een van de ingangen liggen”, zegt directeur Hans Verbugt.