Woningcorporatie in de regio Arnhem maken vaart: honderden woningen per jaar verduurzamen

ARNHEM - Wie nog in een slecht geïsoleerde sociale huurwoning leeft - en dat zijn in de regio Arnhem nog relatief veel mensen - is er goed nieuws: woningcorporaties in Arnhem, Rheden en Renkum willen vaart maken met verduurzamen en willen honderden woningen per jaar aanpakken.

De huizen met energielabel E, F of G krijgen daarbij voorrang. De corporaties streven er naar dat over vijf jaar er geen huurwoningen meer zijn met zo’n laag energielabel.

Lees ook PREMIUM Prijsplafond op energie gaat bijna in: tien vragen over wat het voor jou betekent

Zo’n label geeft aan hoe energiezuinig je huis. Wie in een woningen met label A+++ woont, verbruikt nauwelijks energie, terwijl de laagste labels, E, F en G juist veel verbruiken omdat in die woningen nauwelijks energiebesparende maatregelen zijn genomen.

Dat betekent voor de bewoners dat ze hoge energiekosten. Of, als ze dat niet kunnen opbrengen, hun verwarming nauwelijks aan zullen hebben. Daarom stelt de overheid nu aan de corporaties als eis dat hun woningen in 2029 minimaal energielabel D hebben.

Voor 1980 gebouwd

De huizen met een laag energielabel, zijn vaak relatief oudere woningen die voor 1980 zijn gebouwd. ,,Hoe ouder de woning, hoe meer er gedaan moet worden om die te isoleren”, zegt een woordvoerder van woningcorporatie Vivare. ,,Maar ook: hoe ouder de woning, hoe lastiger het is. Een huis zonder spouwmuur is bijvoorbeeld moeilijker te isoleren dan een woning met spouwmuur.”

Een groot deel van de huizen met een laag energielabel van Vivare staan in de gemeenten Renkum en Rheden. ,,In deze twee gemeenten is meer dan 70 procent van onze woningen gebouwd voor 1980. Dat maakt het aanpakken van de beoogde 200 woningen per jaar in Rheden en in Renkum een relatief intensief project”, zegt de woordvoerder.

Quote We beseffen ten zeerste dat het moeilijke tijden zijn voor veel huurders door onder meer de hoge energiekos­ten Woordvoerder van Vivare

Vivare heeft in Arnhem ongeveer 700 woningen met een E-, F- of G-label. De corporatie is nu aan het werk in het Statenkwartier en op de Geitenkamp. Vooral in die laatste wijk is het volgens de woordvoerder lastig om woningen goed te isoleren, omdat ze monumentaal zijn of vallen onder een beschermd stadsgezicht.

Aan het werk op de Geitenkamp

Ook Portaal is aan het werk op de Geitenkamp. Net als in de wijk Monnikenhuizen. Met de gemeente Arnhem heeft deze woningcorporatie afspraken gemaakt om zo snel mogelijk vierhonderd woningen met energielabel E, F of G aan te pakken. Portaal wil de komende vijf jaar ruim 950 woningen in Arnhem verduurzamen.

Volkshuisvesting Arnhem wil per jaar 550 woningen in de stad aanpakken. ,,Afgelopen jaar hebben we verduurzaamd in de Vissenbuurt in Malburgen, Onder de Linden in Klarendal en de hoge flats in Immerloo”, vertelt een woordvoerder van deze corporatie.

Volledig scherm Ter illustratie. © ANP

De woningcorporaties helpen verder individuele huurders met kleine maatregelen in huis om energie te besparen. ,,We beseffen ten zeerste dat het moeilijke tijden zijn voor veel huurders door onder meer de hoge energiekosten”, zegt de woordvoerder van Vivare.

Wat is een energielabel? Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig jouw huis is in vergelijking met andere woningen. Er zijn verschillende klassen, van een zeer groene en zuinige woning met het label A+++ tot en met G, dat staat voor erg onzuinig.



Om vast te stellen welke label jouw woning heeft, kijkt een energieadviseur onder meer naar hoe goed je huis is geïsoleerd. Welke installaties gebruik je voor verwarming, warm water, ventilatie en koeling? En heb je nog een aardgasaansluiting? Of haal je energie uit zon, lucht, de bodem of biomassa?



Hoe beter het energielabel, hoe minder warmte je verbruikt. A heeft een zeer laag energieverbruik. D heeft nu nog een gemiddeld energieverbruik. Al wordt C steeds meer de standaard. E, F en G hebben juist een hoog energieverbruik. Volledig scherm © Getty Images

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.