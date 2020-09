‘Woningsplitsing kan nog steeds zomaar in bananenrepubliek Arnhem’

Dat beweert Arnhemmer Bob Lindner naar aanleiding van een casus in zijn eigen Betuwestraat, vlakbij station Arnhem Centraal. Voor opsplitsing van het pand tegenover zijn huis in vier wooneenheden is na aanvankelijke weigering toch goedkeuring verleend, ondanks dat niet aan de regels zou worden voldaan.



De straat waar Lindner woont, behoort tot het centrumgebied, een zone waar de gemeente vier jaar geleden regels van toepassing verklaarde die moeten voorkomen dat panden lukraak in appartementjes worden opgesplitst. Dit moet beletten dat toekomstige bewoners worden afgescheept met te weinig leefruimte, maar ook dat buurten te veel overlast in de vorm van parkeren, geluid of afval ondervinden en dat de leefbaarheid achteruit holt.