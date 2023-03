Woningzoekers opgelet! Cranevelt Arnhem krijgt er 42 betaalbare appartementen bij

indebuurt.nlVoor woningzoekers met een kleine portemonnee is er goed nieuws. Rond de zomer van 2023 start een kersvers nieuwbouwproject voor sociale huurwoningen in de Arnhemse wijk Cranevelt. Je leest er hier meer over.

Volkshuisvesting laat 42 nieuwbouwappartementen bouwen aan de Kluizeweg, zo meldt de woningcorporatie. Op de locatie van het nieuwe complex stond een leegstaande flat waar lang niets mee gebeurde. Dat kwam onder meer doordat vleermuizen er hun stulpje van maakten, maar inmiddels is de sloop van het gebouw in volle gang.

Sociale huurappartementen

Wat komt er voor de flat terug? Een nieuwbouwcomplex met tweekamerappartementen. Elk appartement krijgt één slaapkamer en aparte woonkamer. Deze woningen vallen onder sociale huur, wat betekent dat de maandelijkse vaste lasten voor de appartementen lager zijn dan voor woningen in de vrije sector.

Het maandelijkse huurbedrag van een sociale huurwoning mag niet hoger zijn dan de zogenaamde liberalisatiegrens. Dat is een jaarlijks vastgesteld bedrag om ervoor te zorgen dat woningen voor mensen met een lager inkomen betaalbaar blijven. Door de vastgestelde grens blijft de huur van een sociale huurwoning in 2023 altijd onder de 808,06 euro per maand.

De kosten

Wat de appartementen precies gaan kosten kan Volkshuisvesting nog niet zeggen, maar een woordvoerder van de woningcorporatie stelt dat ze betaalbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. ”De appartementen kosten in 2023 maximaal 647,19 euro per maand. Dat betekent dat huurtoeslag aanvragen mogelijk is. Bij het maandelijkse bedrag zitten nog geen servicekosten inbegrepen. Die betalen huurders voor onder meer galerijverlichting, het stroomverbruik van de lift en de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten.”

Besparen op de energierekening

Wat ook scheelt in de portemonnee is dat de appartementen aan de Kluizeweg energiezuinig zijn. Omdat je daardoor minder energie nodig hebt bespaar op je energierekening. Bovendien zijn de woningen niet aangesloten op gas, waardoor je geen torenhoge gasrekening op je deurmat (of in je mailbox) ontvangt. Dat scheelt alweer!

Zo kom je in aanmerking

Als alles volgens plan verloopt, zijn de appartementen na de zomer van 2024 klaar. Je kunt rond de zomer van 2023 via Entree reageren op een woning in het complex. Om in aanmerking te komen voor een van de appartementen moet je wel aan een aantal eisen voldoen. De voorwaarden voor een sociale huurwoning in Arnhem lees je hier. Kom je niet in aanmerking voor sociale huur? Check dan deze tips voor het vinden van een huurwoning in de vrije sector.

